В Одессе будут судить водителя, машина которого влетела в остановку с людьми

В Одессе будут судить 49-летнего горожанина, которого обвиняют в совершениии ДТП с четверыми пострадавшими, в том числе – несовершеннолетними.

Мужчину обвиняют в том, что в ноябре 2020 года он, на машине “Toyota Avensis” превысил скорость, не справился с управлением авто и въехал на остановку общественного транспорта. А на ней находились люди.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Напомним, вечером, 10 ноября, в Одессе возле ТЦ «Сити-центр» на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota влетел в остановку с людьми. В результате пострадали 39-летняя женщина и ее 15-летняя дочь, а также 16-летний парень и женщина 48 лет.

Ранее водитель Toyota рассказал, что перед аварией пытался избежать столкновения с BMW, который совершал разворот налево. В результате Toyota «приняла вправо», отчего зацепила бордюр и на полной скорости влетела в остановку.

Позже водителя BMW нашли в городе Умани – им оказался 50-летний житель Хмельницкой области.