Одесса закупила дополнительно 130 кислородных концентраторов для «ковидных» больных

Одесса закупила еще 130 кислородных концентраторов для пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Одесского городского совета.

«Учитывая тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 и количества случаев тяжелого течения болезни, за средства городского бюджета дополнительно закуплено 130 кислородных концентраторов OLV 10, которые на прошлой неделе поступили в медучреждения Одессы и введены в эксплуатацию», – сказано в сообщении.

В частности, 30 концентраторов получила городская больница №8, принимающая «ковидных» больных. Еще 100 аппаратов распределены в 11 одесских медучреждений, а также в городскую студенческую поликлинику для использования под контролем семейных врачей у пациентов, пребывающих на амбулаторном лечении.

Ранее кислородные концентраторы за средства городского бюджета Одессы были закуплены для опорных стационаров города.

Как сообщала «Одесская жизнь», по данным на утро среды, 7 апреля, в Одесской области подтвердили 1 236 новых случаев коронавируса.

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Фото: Facebook Одесского горздрава