Бывший одесский завод станет Домом художника

Об этом сообщил банкир, депутат горсовета и меценат Вадим Мараховский.

В конце февраля в Одессе была представлена концепция нового арт пространства, где помимо галереи будут находится мастерские художников и сформирован арт-кластер. Стратегию развития индустрии искусств предложил Марат Гельман, известный российский арт-менеджер, коллекционер и галлерист.

1,2 гектара территории не будут отданы под застройку, а превратятся в сплошное творческое пространство. Тут создадут 50 творческих мастерских, в которых смогут работать не только художники из Одессы и Украины, но и со всего мира. По выходным эти мастерские будут трансформироваться в галереи, куда смогут приходить все желающие. При этом художники будут находится на месте – они смогут продолжать работу, общаться с гостями. События будут проходить не только по выходным. Тут планируется проводить более двухсот событий в год.

Организаторы обещают уже в мае назвать имена первых резидентов Дома художника. А само пространство планируют открыть уже в августе этого года.

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Фото: Мария Котова