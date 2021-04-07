Новости Одессы и Одесской области

Бывший одесский завод станет Домом художника

Бывший одесский завод станет Домом художника

Бывший завод шампанских вин на Французском бульваре, 36 станет Домом художника.

Об этом сообщил банкир, депутат горсовета и меценат Вадим Мараховский.

В конце февраля в Одессе была представлена концепция нового арт пространства, где помимо галереи будут находится мастерские художников и сформирован арт-кластер. Стратегию развития индустрии искусств предложил Марат Гельман, известный российский арт-менеджер, коллекционер и галлерист.

1,2 гектара территории не будут отданы под застройку, а превратятся в сплошное творческое пространство. Тут создадут 50 творческих мастерских, в которых смогут работать не только художники из Одессы и Украины, но и со всего мира. По выходным эти мастерские будут трансформироваться в галереи, куда смогут приходить все желающие. При этом художники будут находится на месте – они смогут продолжать работу, общаться с гостями. События будут проходить не только по выходным. Тут планируется проводить более двухсот событий в год.

Организаторы обещают уже в мае назвать имена первых резидентов Дома художника. А само пространство планируют открыть уже в августе этого года.

Ранее мы рассказывали об истории завода шампанских вин.

Фото: Мария Котова

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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