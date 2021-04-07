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В Одессе старушка с низкой сатурацией умерла, не дождавшись кислорода, – волонтер

В Одессе старушка с низкой сатурацией умерла, не дождавшись кислорода, – волонтер

В Одессе начали досрочно выписывать из больниц пациентов с критически низкой сатурацией вследствие коронавируса – 82-86 и даже ниже 80. Одна из таких выписок сегодня закончилась трагедией – пожилая женщина скончалась, пока ее внук ездил к волонтерам за кислородным концентратором.

Об этом сообщила глава известного одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

По словам волонтера, несмотря на то, что, по отчетам горздрава, мест в «ковидных» больницах достаточно, медики вынуждены освобождать места для новых пациентов.

Екатерина Ножевникова отмечает, что подобные пациенты нуждаются в кислородной терапии на дому, так как физически не смогут приходить в поликлинику, куда раздали 130 концентраторов, купленные городом.

«Пока такой пациент дойдет до поликлиники он может упасть ниже 70 (имеется в виду сатурация – ред.), и этот поход может стать последним. Сегодня у нас две таких выписки, первая из которых закончилась трагедией. Бабушку выписали из стационара. Она тут же упала в сатурации до 78. Пока внук ехал к нам за концентратором, бабушка умерла», – рассказала в Facebook волонтер.

Она также обнародовала скрины рабочего чата «Корпорации монстров».

«Как этот ужас остановить. Я не понимаю…», – признается Екатерина.

К выпискам с сатурацией 85-88 без кислорода мы уже привыкли с октября. Именно эта категория была тогда нашими основными…

Опубликовано Катериной Ножевниковой Среда, 7 апреля 2021 г.

 

Напомним, ранее Департамент охраны здоровья Одесского горсовета отчитался о закупке 130 кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19 за счет городского бюджета.

По данным на утро среды, 7 апреля, в Одесской области подтвердили 1 236 новых случаев коронавируса. За сутки от коронавирусной болезни в регионе умер 41 человек.

Фото Татьяны Сяровой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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