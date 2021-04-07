Потемкинская лестница обсыпается: в мэрии назвали причину и сроки решения проблемы (видео)

В мэрии Одессы рассказали, почему обсыпается знаменитая Потемкинская лестница и как будут спасать одну из главных достопримечательностей города.

На состояние Потемкинской лестницы “Одесская жизнь” обратила внимание на прошлой неделе. Читайте об этом: Одесская Потемкинская лестница начала обсыпаться (фото).

Как сообщил главный инженер управления капитального строительства Одесского горсовета Василий Никитенко, всему виной избыточная влага, которая накапливается в ракушечнике. Это основной материал, из которого построена лестница.

Ее обещают восстановить к лету, отметил Никитенко. Для этого еще раз применят специальную штукатурку, которая выводит избыточную влагу и не пропускает ее снова.

Напомним, что Потемкинскую лестницу отреставрировали в 2017 году. Тогда ее полностью разобрали, провели работы по гидроизоляции известняка, прочистили сквозной проход под ступенями и сделали облицовку новой плиткой.