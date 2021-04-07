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Телеведущий Руслан Сеничкин попал на обложку газеты «Одесская жизнь» и поделился фирменным рецептом борща (видео)

Телеведущий Руслан Сеничкин попал на обложку газеты «Одесская жизнь» и поделился фирменным рецептом борща (видео)

Известный украинский телеведущий, ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» на канале «1+1» Руслан Сеничкин появился на обложке газеты «Одесская жизнь», где раскрыл несколько секретов своей жизни.
Видеосюжет об этом опубликован на YouTube-канале телешоу.

В интервью газете Руслан рассказал о самом любимом блюде детства – маминых рогаликах с яблочным и вишневым вареньем. Также он поделился своими кулинарными лайфхаками и рассказал, кто привил ему любовь к кулинарии и когда он понял, что это для него не просто хобби.

Помимо этого, ведущий призвал украинцев поучаствовать в конкурсе «Борща охота», объявленном «Одесской жизнью».

борща охота конкурсНапомним, что «Одесская жизнь» объявила конкурс на самый-самый борщ.

 

 

Читайте также: Руслан Сеничкин: о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах.

Фото из Facebook Руслана Сеничкина

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