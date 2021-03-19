Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 18 марта: новый главный «торговец» и перекресток, вопиющий о ремонте

Главные новости Одессы за 18 марта: новый главный «торговец» и перекресток, вопиющий о ремонте

В четверг, 18 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая опубликовала в Facebook результаты голосования по вопросу создания в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский».

Мэр Одессы назначил нового исполняющего обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей горсовета.

По данным на утро четверга, 18 марта, в Одесской области выявили 997 новых случаев коронавируса.

Ремонт дороги на Французском бульваре в Одессе начнется уже в ближайшие дни.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина, на капремонт которого в мэрии планируют потратить почти 16,5 млн гривен. И, как выяснилось, такая сумма вполне оправдана: в обновлении нуждаются и дороги, и тротуары, и старая трамвайная остановка.

Кабмин согласовал создание национального природного парка «Куяльницкий». Он разместится на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Спасенные украинские моряки – члены экипажа сухогруза «Волго-Балт 179», потерпевшего крушение в Черном море 11 марта, вернулись на Родину.

Фото Ивана Мягченкова

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