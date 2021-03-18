Коронавирус наступает: в Одесской области почти тысяча новых случаев

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 18 марта, выявили 997 новых случаев коронавируса 16 человек умерли, выздоровел 81 пациент.

Всего в регионе болеют коронавирусом 11 780 человек.

В Украине 15 053 новых случаев коронавируса за сутки. 267 человек за это время умерли и 6 514 – выздоровели. Болеют на данный момент 230 633 человека.

Об этом стало известно из данных Минздрава Украины.

Напомним, что Одесская область попала в “оранжевую” карантинную зону.