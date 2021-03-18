Труханов назначил нового главного по торговле в Одессе

Назначен новый исполняющий обязанности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Им стал Алексей Козлов (на фото). Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
Козлов сменил уволенного недавно уволенного с этой должности Сергея Машьянова.
До февраля 2020 года Козлов занимал должность директора департамента аналитики и контроля мэрии Одессы.
Напомним, что 17 марта горсовет Одессы решил создать в мэрии новый департамент.
Фото: Думская