Труханов назначил нового главного по торговле в Одессе

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии Одессы. Чиновник уволился по собственному желанию, в мэрии он не будет работать уже с 8 февраля. Зеленюк возглавлял вышеуказанное управление с августа 2020 года, до этого был и.о. директора КП «Побережье Одессы», еще раньше работал в управлении СБУ

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