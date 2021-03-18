В Одессе отремонтируют дорогу на Французском бульваре: что сделают и когда начнут (видео)

Ремонт дороги на Французском бульваре в Одессе начнется уже в ближайшие дни.

Об этом в видеокомментарии заявил начальник управления дорожного хозяйства Одессы Андрей Сандул.

«Дорожное покрытие имеет множество просадок, провалов, которые мешают проезду транспорта. По локальным местам, где самые большие просадки и провалы, будет разбираться брусчатка, восстанавливаться основание дороги и укладываться уже в уровень, чтобы была абсолютно ровной. Это будет проводится локально, без полного перекрытия движения», — сообщил Сандул.

По словам Сандула, дорога на Французском бульваре разрушается в том числе и из-за прокладки новых инженерных сетей к новым строящимся высоткам и доставки на них строительных грузов. Ранее на Французском бульваре была замечена большая пробка из бетономешалок.

Ремонт дороги, как отмечают в мэрии, оплатят компании застройщики. Сам ремонт займет полтора-два месяца. Работы будет проводить компания «Пик-Строй».

По данным СМИ, совладелицей этой фирмы является депутат горсовета от «Доверяй делам» Марина Лозовенко. Ранее компания выигрывала крупные тендеры на реконструкцию Воронцовского переулка, Тираспольской площади, парка Победы, укладку плитки у Оперного театра и т.д.

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