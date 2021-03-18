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Кораблекрушение в Черном море: спасенные моряки вернулись в Украину

Кораблекрушение в Черном море: спасенные моряки вернулись в Украину

Спасенные украинские моряки – члены экипажа сухогруза «Волго-Балт 179», потерпевшего крушение в Черном море 11 марта, вернулись на Родину.

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Как сообщает на своей странице в Facebook Украинское посольство в Румынии, сегодня, 18 марта, моряки в сопровождении сотрудников посольства прибыли на пункт пропуска Рени на территории Одесской области.

После оформления въезда на территорию Украины моряки направились в Одессу, где их встретили представители компании-оператора затонувшего судна.

Также сообщается, что состояние здоровья всех 10-ти спасенных украинских моряков удовлетворительное.

Во время пребывания на территории Румынии члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым и прошли необходимое лечение.

UA/RO

Врятовані українські моряки-члени екіпажу судна «Volgo Balt 179» повернулися на Батьківщину

Сьогодні, 18 березня…

Опубликовано Embassy of Ukraine in Romania/Посольство України в Румунії Четверг, 18 марта 2021 г.

 

Напомним, утром 11 марта в Черном море, в 70 милях от румынского порта Констанца, затонул российский сухогруз «Волго-Балт 179» с украинским экипажем, состоящим из 13 человек. Трое моряков погибли, а десятерым членам экипажа оказали помощь румынские спасатели.

Также сообщалось, что на сухогрузе «Волго-Балт 179» работали моряки из Одессы, Белгород-Днестровского, Херсона и Николаева.

Фото: Facebook-страница Украинского посольства в Румынии

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