В Одессе хотят отремонтировать перекресток на Фонтане: в каком он состоянии сегодня? (фото)

Недавно мы писали о том, что муниципальное управление дорожного хозяйства Одессы планирует потратить почти 16,5 миллионов гривен на капитальный ремонт перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина (8-я станция Большого Фонтана). Любопытно, что ранее о планах на этот участок в мэрии не упоминали.

Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте грядущего ремонта и запечатлел, в каком состоянии сейчас этот перекресток.

Согласно тендерной документации, капитальный ремонт перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина будет производиться на площади 2586 квадратных метров. В первую очередь, ожидается реконструкция дорожного полотна: рельсы будут сниматься и прокладываться по новым технологиям.

Кроме проезжей части, подрядчик должен будет заняться тротуарами. Там хотят уложить новую тротуарную плитку, в том числе на трамвайной остановке. После ремонта на перекрестке обновят разметку и дорожные знаки.

Что имеем сейчас? Некоторые участки, на которых проложены рельсы, и часть проезжей части будто пострадали от бомбежки: ямы зачастую глубиной в пол-колеса.

Поворачивая с Фонтанской на Каманина, объехать выбоины – нереальная задача. Доставляют они хлопот и пешеходам, особенно когда затоплены после сильных осадков.

На некоторых, уже малость покосившихся столбах висит старая проводка. Что касается тротуаров, то асфальтное покрытие во многих местах пошло трещинами. Да и близлежащую плитку уже давно стоит обновить.

Особое внимание подрядчику следует обратить и на местную остановку. Так, одна из оставшихся «бельгийских» остановок, построенная еще в начале прошлого века, сейчас пребывает в удручающем состоянии: фасад весь покрыт трещинами и уже начал осыпаться. «Украсили» ее и местные художники.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 1 апреля. Закончить работы должны до конца 2022 года. Проектную документацию управление дорожного хозяйства заказало в апреле прошлого года в фирме ООО «СК Автострой». Она обошлась бюджету в 276 тысяч гривен. Стартовая цена, как мы говорили ранее – без малого 16,5 миллионов гривен. И в целом такая сумма за обновление этого участка, по нашему мнению, вполне оправдана. Главное, чтобы в итоге мэрия действительно реализовала все задуманное.

Отметим, что рядом с местом будущего ремонта, на Литературной, 2, активно идет строительство нового ЖК «Пространство». Работы начали достаточно недавно, а закончить их планируют в 2022 году.

Можно предположить, что капремонт начнут, скорее всего, уже под новоселье в новострой, дабы уберечь обновленный перекресток от тяжелой техники, направляющейся на стройплощадку.

Напомним, ранее в Одессе начали капитально ремонтировать улицу Черняховского. При этом ремонт проводится без устройства велосипедных дорожек.

Читайте также: В Одессе отремонтируют дорогу на Французском бульваре: что сделают и когда начнут.

Фото автора