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В Одессе хотят отремонтировать перекресток на Фонтане: в каком он состоянии сегодня? (фото)

В Одессе хотят отремонтировать перекресток на Фонтане: в каком он состоянии сегодня? (фото)

Недавно мы писали о том, что муниципальное управление дорожного хозяйства Одессы планирует потратить почти 16,5 миллионов гривен на капитальный ремонт перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина (8-я станция Большого Фонтана). Любопытно, что ранее о планах на этот участок в мэрии не упоминали.

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Корреспондент «Одесской жизни» побывал на месте грядущего ремонта и запечатлел, в каком состоянии сейчас этот перекресток.

Согласно тендерной документации, капитальный ремонт перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина будет производиться на площади 2586 квадратных метров. В первую очередь, ожидается реконструкция дорожного полотна: рельсы будут сниматься и прокладываться по новым технологиям.

Кроме проезжей части, подрядчик должен будет заняться тротуарами. Там хотят уложить новую тротуарную плитку, в том числе на трамвайной остановке. После ремонта на перекрестке обновят разметку и дорожные знаки.

Что имеем сейчас? Некоторые участки, на которых проложены рельсы, и часть проезжей части будто пострадали от бомбежки: ямы зачастую глубиной в пол-колеса.

Поворачивая с Фонтанской на Каманина, объехать выбоины – нереальная задача. Доставляют они хлопот и пешеходам, особенно когда затоплены после сильных осадков.

перекресток на Фонтане, рельсы6

перекресток на Фонтане, рельсы2

перекресток на Фонтане, рельсы3

перекресток на Фонтане, рельсы5

На некоторых, уже малость покосившихся столбах висит старая проводка. Что касается тротуаров, то асфальтное покрытие во многих местах пошло трещинами. Да и близлежащую плитку уже давно стоит обновить.

перекресток на Фонтане, плитка

перекресток на Фонтане, плитка2

перекресток на Фонтане, трещины

перекресток на Фонтане, дорога2

Особое внимание подрядчику следует обратить и на местную остановку. Так, одна из оставшихся «бельгийских» остановок, построенная еще в начале прошлого века, сейчас пребывает в удручающем состоянии: фасад весь покрыт трещинами и уже начал осыпаться. «Украсили» ее и местные художники.

перекресток на Фонтане, остановка6

перекресток на Фонтане, остановка3

перекресток на Фонтане, остановка

перекресток на Фонтане, остановка5

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 1 апреля. Закончить работы должны до конца 2022 года. Проектную документацию управление дорожного хозяйства заказало в апреле прошлого года в фирме ООО «СК Автострой». Она обошлась бюджету в 276 тысяч гривен. Стартовая цена, как мы говорили ранее – без малого 16,5 миллионов гривен. И в целом такая сумма за обновление этого участка, по нашему мнению, вполне оправдана. Главное, чтобы в итоге мэрия действительно реализовала все задуманное.

Отметим, что рядом с местом будущего ремонта, на Литературной, 2, активно идет строительство нового ЖК «Пространство». Работы начали достаточно недавно, а закончить их планируют в 2022 году.

стройка ЖК в Одессе

ЖК “Пространство”

Можно предположить, что капремонт начнут, скорее всего, уже под новоселье в новострой, дабы уберечь обновленный перекресток от тяжелой техники, направляющейся на стройплощадку.

перекресток на Фонтане, рельсы
перекресток на Фонтане, грузовик
перекресток на Фонтане, рельсы4
перекресток на Фонтане, остановка4
перекресток на Фонтанетрещины2,
перекресток на Фонтане, остановка3
перекресток на Фонтане, дорога3
перекресток на Фонтане, дорога4
перекресток на Фонтане, трамвай
перекрестокдорога5 на Фонтане,
перекресток на Фонтане, рельсы7

Напомним, ранее в Одессе начали капитально ремонтировать улицу Черняховского. При этом ремонт проводится без устройства велосипедных дорожек.

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Иван Мягченков
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