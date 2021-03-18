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В Одесской области появится нацпарк «Куяльницкий»

В Одесской области появится нацпарк «Куяльницкий»

Кабмин согласовал создание национального природного парка «Куяльницкий». Он разместится на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.
Об этом сообщила накануне пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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По информации Минприроды, создание нацпарка позволит сохранить природные комплексы и объекты в бассейне Куяльницкого лимана, которые обладают оздоровительной, историко-культурной и научной ценностью. Также ожидается, что это поможет развивать туристический потенциал курорта.

В парк передадут 10801,198 га земель государственной и коммунальной собственности.

Отметим, Куяльницкий лиман известен как важный рекреационный и бальнеологический объект государственного и мирового значения. Он включен в список 14 самых ценных лиманно-устьевых комплексов Черноморского региона Украины. Здесь есть месторождение лечебных грязей и минеральных вод.

Парк находится в пределах территории Изумрудной сети Европы.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одесской облгосадминистрации предлагают рассмотреть вопрос спасения Куяльницкого лимана, наполняя его пресной водой из Хаджибейского лимана. Сейчас чиновники готовят соответствующее обращение к Кабмину с просьбой выделить средства на строительство специального гидросооружения для перекачки и очищения воды.

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Марина Анимуцкая
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