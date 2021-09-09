В Одессе избили и ограбили экс-депутата

Сегодня, 9 сентября, в Одессе неизвестные совершили нападение на бывшего депутата Лиманского райсовета и соучредителя ресторана «Яхта» Сергея Кривенко.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса INFO», Кривенко избили четверо мужчин в балаклавах во дворе на территории ЖК «Золотая Эра», когда он выходил из дома. У него забрали 48 тыс. грн.
Сам пострадавший полагает, что нападение на него заказал его «партнер», некий Заричанский.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Ранее в Одессе обворовали народного депутата Украины от партии «Слуга Народа». Жертвой одесских карманников стал депутат Александр Гайду.
Фото: скриншот с видео Одесса INFO