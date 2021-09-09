ІТ-бабушки приглашают: в Одессе пройдет ежегодный фестиваль «Планета долгожителей»

Один из самых позитивно-осенних, активных и ярких фестивалей года – не за горами. 26-30 сентября на площадке «Ракушка» в одесском парке Шевченко в восьмой раз пройдет фестиваль «Планета долгожителей», организованный общественной организацией «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки».

Как сообщает глава и вдохновитель этой организации Ольга Филиппова, в этом году фестиваль с его неизменным девизом «От патефона до смартфона» отметится множеством увлекательных событий для людей любого возраста.

Фестиваль откроется 26 сентября в парке Шевченко, а потом продлится на разных площадках города.

«Кто хочет выступить перед людьми старшего возраста – готовьте выступления, презентации, воркшопы, мастер-классы, новые платья и костюмы, а также ладони для аплодисментов: кто на что способен! Приглашаем гостей со всей Украины, и из-за рубежа принять участие в ежегодном празднике активного долголетия»,

– призывают организаторы фестиваля.

Этот фестиваль для тех, кто:

прошел путь от патефона к смартфону, но не только для них;

поддерживает идеи активного долголетия;

интересуется технологиями, которые изменяют культуру проживания старшего возраста;

готов менять мировоззрение;

готов приобщиться к превращению людей старшего возраста в ценный ресурс украинского общества.

На фестивале ждут в гости и приглашают к участию не только людей старшего возраста, но и студентов, волонтеров, социальных работников, педагогов и психологов, деятелей культуры и искусства, всех, кому небезразлична тема активного продуктивного долголетия.

Желающие принять участие могут написать по адресу: it.babushki@gmail.com либо позвонить по телефону: +38 099 277-17-28.

Страница фестиваля в Фейсбуке.

Фестиваль «Планета долгожителей» стал традиционным – он проводится с 2014 года накануне Всемирного Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. Его цель – собрать вместе тех, кто поддерживают идеи активного, радостного, творческого проживания для людей пенсионного возраста.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как проходил фестиваль «Планета долгожителей» в прошлом году.

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Фото: Facebook-страница фестиваля