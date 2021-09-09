В Украине планируют запретить одноразовую посуду

В Украине продолжают бороться с пластиком. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов инициирует запрет на производство, ввоз на территорию Украины, а также – введение в оборот одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Информация об этом появилась на официальном сайте Минприроды.

Такие изделия, отмечает глава Министерства охраны окружающей среды Роман Абрамовский, загрязняют окружающую среду, становятся причиной гибели животных, морских жителей, птиц, а при разложении на микропластик попадают даже в пищу людей.

Проект законопроекта об ограничении оборота и производства пластиковой продукции одноразового использования Минприроды разработал совместно с экспертами программы ЕС APENA2 – «Поддержка Украины в приближении законодательства ЕС в сфере окружающей природной среды».

Если документ примут, уже через год, после введения его в действие, на территорию Украины будет запрещен ввоз следующих одноразовых пластиковых изделий:

трубочки;

столовые приборы (вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, мешалки для напитков);

тарелки и стаканы;

палочки для держания воздушных шаров и основа для них;

гигиенические ватные палочки;

контейнеры для еды и напитков.

Также предлагается ввести специальную маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, пока не попавших под ограничения:

влажных салфеток – бытовых и для личного ухода;

средств личной женской гигиены;

подгузников;

табачных изделий с фильтрами.

Такая маркировка должна напоминать потребителям о том, что отмеченная ею продукция имеет негативное влияние на окружающую среду.

Ранее Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

А “Одесская Жизнь” разбиралась, почему необходимо расстаться с пластиковыми пакетами и чем их заменить.

Еще мы сообщали о новом пункте сбора пластика в Одессе, о том что одесситы научились делать из отходов пластика плитку и беседки.

Читайте также о том, где собирали крышечки для работы мастерской по переработке пластика, и об экофестивале, который прошел в Одессе.

Фото Flagma.ua