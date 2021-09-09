Выдыхаем: Украина пока что остается в «зеленой» зоне карантина – как будут работать школы?

Украина не переходит с 13 сентября в «желтую» зону карантина, а остается в «зеленой». Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Одессе сегодня, 9 сентября.

Таким образом, по словам Ляшко, массовый переход на удаленку школам Одесской области пока не грозит.

Министр отметил, что сейчас Минздрав инициирует изменения, предусматривающие смягчение требований по вакцинации педагогов.

«Эти изменения должны быть приняты – это займет около семи дней. Поэтому ждать «желтой» зоны в понедельник не нужно. Но надо сказать, что по ряду показателей мы уже должны быть в «желтой» зоне. Как только нужные нам изменения будут утверждены – мы созовем госкомиссию по вопросам ТЭБ и ЧС и введем «желтый» уровень эпидопасности»,

– отметил Ляшко.

На сегодняшний день, согласно действующему постановлению, в случае введения «желтой» зоны, школы смогут работать в обычном режиме, если 80% педагогов провакцинированы двумя дозами. Тем не менее, Минздрав предлагает разрешить работать в «желтой» зоне работать тем школам, где 80% учителей будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Напомним, решение о переходе в «желтую» зону по закону принимает комиссия по ЧС национального уровня. Но, если сейчас ввести «желтую» зону, изменения вступят в силу через 7 дней.

В этой связи, пояснил глава Минздрава, было принято «концептуальное решение»: сначала правительство примет изменения, потом проведут комиссию по ЧС, где примут решение о переходе всей страны в «желтую» зону, которое вступит в силу с даты изменений в постановление – через 7 дней после принятия правительством.

В дальнейшем, «оранжевый» и «красный» уровень безопасности будут приниматься для каждого региона отдельно.

В случае введения в регионе «красной» зоны, смогут работать только те школы и детские сады, где 80% работников будут привиты двумя дозами.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина выйдет из «зеленой» зоны карантина и перейдет в «желтую», а в случае ухудшения эпидемической ситуации – и в «красную» зону, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, быть ли дистанционке в школах Одесской области.

По состоянию на начало сентября в Одессе требованиям Минздрава по вакцинации соответствуют всего 17 школ.

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