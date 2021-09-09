В Одессе покажут балет под открытым небом

Яркое танцевальное зрелище – балетный гала-концерт Classic & Modern «Одесса. Украина. Европа» пройдет перед Одесским театром оперы и балета.

Начало – в 20:00.

Мероприятие станет частью фестиваля «Бархатный сезон в Одесской опере».

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, проведение балетных концертов под открытым небом уже стало визитной карточкой фестиваля и его мощным демократическим месседжем.

В программе – фрагменты из самых популярных балетов, современные балетные композиции на музыку украинских композиторов.

Также будет представлена премьера «Болеро» Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна с участием звезд одесского балета и приглашенных признанных балетных исполнителей мира.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что традиционный фестиваль “Бархатный сезон”, проводящийся в Оперном театре, в этом году посвящен 30-летию независимости Украины и будет особенно масштабным.

Читайте также о том, что в честь 130-летия Одесского театра оперы и балета, на его сцене выступили звезды мирового масштаба и ведущие украинские исполнители. Лучшие мастера вокального искусства Одессы, Киева и Германии приняли участие в заключительном гала-концерте III фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Фото пресс-службы Одесского городского совета