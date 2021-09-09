«Одесской политехнике» вернут статус национального университета

В прошлом, 2020 голу, Политех лишился приставки «национальный» в совем названиии из-за технической ошибки. Тогда ВУЗ объединили с Севастопольским национальным техническим университетом, создав на их базе «Одесскую политехнику».

В тексте указа сказано:

Учитывая наличие в Государственном университете «Одесская политехника» признанных на общегосударственном и мировом уровне специалистов и научных школ, современной материально-технической баз, а также перспектив дальнейшего его развития, постановляю: Предоставить Государственному университету «Одесская политехника» статус национального и далее именовать его – Национальный университет «Одесская политехника».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о планах правительства объединить Одесский национальный политехнический университет (ныне Государственный университет «Одесская политехника») с Одесским региональным институтом государственного управления при Президенте Украины.

А также про планы назвать знаменитый Политех в честь гетмана Украинской Державы Павла Скоропадского.

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