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На Киевской трассе попал в аварию автобус с паломниками: есть жертвы

На Киевской трассе попал в аварию автобус с паломниками: есть жертвы

Гражданин Израиля погиб в результате аварии с участием двух автобусов на трассе Киев-Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

ДТП произошло в Киевской области. Один из автобусов перевозил 13 паломников-хасидов. Люди ехали из Умани в аэропорт Борисполь.

Как пояснили в МВД, водителя Mercedes Sprinter, в котором ехали паломники, ослепил встречный транспорт, он повернул влево, в результате чего бортом столкнулся с автобусом, двигавшемся навстречу.

После этого автобус с паломниками отбросило с дороги в поле. При этом один из пассажиров, 45-летний израильтянин, погиб. Остальные пассажиры и водитель повреждений не получили.

Напомним, что недавно недалеко от Любашевки, автобус из Молдовы, направлявшийся в Киев, налетел на стоящий на обочине зерновоз. В результате аварии один пассажир погиб.

Также мы писали о другой трагедии на трассе Одесса-Киев, когда в ДТП погибла пассажирка микроавтобуса.

А год назад на Хаджибеевском мосту внедорожник не розминулся з автобусом.

Фото пресс-службы МВД Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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