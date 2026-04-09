перекриття дороги

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 9 апреля 2026, в Одессе пройдут ремонты дорог и тротуаров на ряде улиц.
  • Работы охватят как центр, так и спальные районы города.
  • Водителей и пешеходов просят учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов.

Одесская мэрия обращается к водителям и пешеходам с просьбой учитывать проведение дорожных работ при планировании своих маршрутов.

На 9 апреля запланирован ремонт на следующих локациях:

  • ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко до дома №11 по просп. Шевченко);
  • перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • Дальницкое шоссе;
  • Фонтанская дорога;
  • перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова;
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона);
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской).

