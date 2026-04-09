Ключевые моменты:
- Сегодня, 9 апреля 2026, в Одессе пройдут ремонты дорог и тротуаров на ряде улиц.
- Работы охватят как центр, так и спальные районы города.
- Водителей и пешеходов просят учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов.
Одесская мэрия обращается к водителям и пешеходам с просьбой учитывать проведение дорожных работ при планировании своих маршрутов.
На 9 апреля запланирован ремонт на следующих локациях:
- ул. Решата Аметова (тротуар на участке от просп. Шевченко до дома №11 по просп. Шевченко);
- перекресток ул. Наливной и ул. Ганса Германа;
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги;
- Дальницкое шоссе;
- Фонтанская дорога;
- перекресток ул. Инглези – просп. Небесной Сотни – ул. Михаила Комарова;
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского, нечетная сторона);
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской).
Спросить AI: