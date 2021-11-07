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На Котовского построили скейт-парк: часть денег украсили

На Котовского построили скейт-парк: часть денег украсили

Скоро начнется суд над подрядчиком, строившим скейт-парк на Крымском бульваре. Компанию обвиняют в хищении порядка 90 тыс грн.

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О преступных действиях строителей сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области.

Обвинительный акт в отношении директора фирмы-подрядчика, проводившей капремонт скейт-парка на Крымском бульваре уже направлен в суд.

Обвиняемый, по данным проверки ведомства, вписал в акты приемки выполненных работ недостоверные сведения и подписал их.

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Не построили, а деньги взяли

В результате городской бюджет понес около 90 тыс грн убытков. Например, при укладке покрытия не использовали песок. Не оказалось в скейт-парке и скамейки с шестью светильниками. Хотя они и были указаны в договоре.

В целом же работы обошлись бюджету более одного миллиона двухсот тысяч гривен.

Против обвиняемого открыто уголовное производство по ч.1 статьи 366 (Служебный подлог) и части второй статьи 191 (Присвоение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Директор компании-подрядчика может сеть в тюрьму на срок до 5 лет, а в дельнейшем не сможет занимать определенные посты в течении трех лет.

Ранее Одесская Жизнь сообщала о схожем случае при обустройстве зоны отдыха «Жевахова гора». Но в том случае нарушения были более вопиющими.

Также мы сообщали о том, что в Одессе на Таирова в скором времени заработает еще один скейт-парк. Он расположится на проспекте Небесной Сотни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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