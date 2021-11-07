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В Одессу заходит оператор отелей Hilton: быть новой стройке на пляже?

В Одессу заходит оператор отелей Hilton: быть новой стройке на пляже?

Международный оператор отелей Hilton совместно со строительной компанией “Гефест” намерен построить в Одессе гостиницу.
Известно, что планируется возвести два корпуса в районе 10-й станции Большого Фонтана.

Отель “в нескольких минутах ходьбы” от Аркадии

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По информации, обнародованной на сайте гостиницы, один из корпусов, 8-этажный, предполагается разместить в Ванном переулке, а второй, 4-этажный – под ним, на приморском склоне, “в нескольких минутах ходьбы от популярного курортного района Аркадия”. Также в компании обещают “прямой доступ к прекрасным песчаным пляжам Одессы”.

В отеле Hilton Odessa на 145 номеров планируется обустроить конференц- и банкетный залы, а также оздоровительный центр с тренажерным залом и салоном красоты и два бассейна – один крытый, а второй – в лаунж-зоне на крыше. Также при гостинице появятся четыре ресторана и бара, два из которых разместятся на пляже.

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Управлять гостиницей будет кипрская компания Millennium Hospitality.

Проект планируют реализовать к весне 2025 года.

“Тот случай, когда не знаешь, радоваться или плакать. С одной стороны, в город заходит международный отельный оператор, а с другой – нас ждет очередное масштабное строительство на пляже”,

– комментирует эту новость Телеграм-канал 8 News.

Пару слов о компании Hilton

Hilton – это международная гостиничная компания, владеющая 18 брендами и включающая в себя более 6700 объектов и более одного миллиона номеров в 122 странах мира.

Hilton Odessa станет вторым отелем международной группы в Украине. Первый открыли в Киеве в 2014 году. А в 2019 году мэр Андрей Садовый анонсировал открытие отеля Hilton во Львове.

Напомним, в июне этого года в центре Одессы открылся первый отель сети Radisson.

Другие новости об отелях Одессы:

Фото: newsroom.hilton.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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