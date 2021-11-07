Акция “1000 белых акаций” в Одессе: сколько деревьев уже высадили? (видео)

В Одессе высадили еще 53 акации из тысячи запланированных в рамках акции “1000 белых акаций”, инициируемой мэрией города.
Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, в субботу, 6 ноября, озеленители вместе с одесситами высадили еще 53 акации:
- 28 деревьев – в парке Победы
- и 25 – на разделительной полосе по улице Семена Палия.
Акция по высадке тысячи саженцев белой акации в разных районах города продолжается. Высаживают деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров.
Всего с начала акции в Одессе высадили уже 322 белые акации.
Напомним, акция “1000 белых акаций” стартовала в Одессе 23 октября. В течение месяца планируется высадить тысячи деревьев, являющихся символом Одессы.
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Фото и видео Одесского горсовета