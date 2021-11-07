Акция “1000 белых акаций” в Одессе: сколько деревьев уже высадили? (видео)

В Одессе высадили еще 53 акации из тысячи запланированных в рамках акции “1000 белых акаций”, инициируемой мэрией города.

Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, в субботу, 6 ноября, озеленители вместе с одесситами высадили еще 53 акации:

28 деревьев – в парке Победы

и 25 – на разделительной полосе по улице Семена Палия.

Акция по высадке тысячи саженцев белой акации в разных районах города продолжается. Высаживают деревья возрастом не менее 10 лет и высотой не менее трех метров.

Всего с начала акции в Одессе высадили уже 322 белые акации.

Напомним, акция “1000 белых акаций” стартовала в Одессе 23 октября. В течение месяца планируется высадить тысячи деревьев, являющихся символом Одессы.

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