На Черемушках трамвай сбил человека: мужчина погиб

Вечером 7 ноября 2021 года на улице Якова Бреуса трамвай 10 маршрута сбил насмерть человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на улице Бреуса.

Там сегодня вечером под колесами трамвая погиб неустановленный мужчина, когда переходил колеи в запрещенном месте.

По неофициальным данным погибшего зовут Иван С. Ему было 26 лет, по профессии – моряк. А два года назад его брат погиб под колесами автомобиля на улице Варненской.

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По информации следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области, событие квалифицировано по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются полные обстоятельства аварии.

Ранее мы сообщали, что на одесской улице Балковской случилась трагическая дорожная авария: под колесами трамвая погибла пожилая женщина.

А совсем недавно тоже на Черемушках трамвай столкнулся с «Мерседесом».

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