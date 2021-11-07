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В Одессе разрушили мурал, посвященный врачам

В Одессе разрушили мурал, посвященный врачам

Уличная картина посвящалась врачам, которые помогают людям бороться с болезнями, в частности, с коронавирусом.

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Фотографию сбитого мурала опубликовал одессит Алексей Костржицкий.

Увы, беспощадная реставрация не пощадила мурал в еврейской больнице…

— так прокомментировал он свою фотографию.

Уничтожение мурала – не дело рук вандалов. Дело в том, что в Еврейская больница стала одним из медицинских учреждений, которые ждет полная реконструкция в рамках «президентского» проекта.

Так что уличную картину сбили рабочие, как обычную штукатурку. Возможно и стоило попробовать сохранить мурал, но этого не случилось.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала, что на заборе Еврейской больницы художники изобразили знаменитых атлантов с дома Фальц-Фейна в виде медиков в защитных масках. А вместо гигантского шара они держали на своих руках планету Земля. Рисунок венчали слова благодарности на украинском языке и, по просьбе руководства больницы, на иврите.

Автором эскиза была мультимедиа-художница Августина Землянская.

Недавно мы сообщали, что на «глухой» стене Летнего театра одесского Горсада появилось новшество: там теперь красуется мурал с тринадцатью портретами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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