«Черноморец» и «Рух» устроили во Львове настоящую битву: удивительный результат

Футбольный клуб из Одессы выиграл, но игра была непростой: в течении матча обе команды забили 7 голов. «Моряки» победили с минимальным преимуществом в 1 мяч.

Игра 14 тура украинской футбольной Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Рухом» из Львова выдалась непростой, при этом зрелищной и богатой на голы.

Формально хозяевами выступали одесситы. Но играли во Львове, на Львов-арене. Дело в том, что одесский стадион готовят к товарищеской игре между сборными Украины и Болгарии по футболу. Поэтому решили поберечь газон перед международным матчем.

«Черноморец» блестяще начал игру против «Руха»

В сообщении пресс-службы «Черноморца» сказано, что матч получился фантастическим. Одесская команда владела инициативой с первых минут, но счет удалось открыть лишь спустя полчаса. Вратарь «Руха» отбил удар Авагимяна, но Ванат сумел добить мяч в ворота. Затем Авагимян также сумел поразить ворота соперников. У «Руха» тоже были моменты, но одесситов выручал стоящий на воротах Кучерук. Первый тайм закончился со счетом 2:0.

Второй тайм: от провала к победе

Второй тайм начался с пенальти в ворота «Черноморца». Но тут прекрасно сыграл голкипер одесситов и защитил свои ворота.

Одесская команда организовала контратаку, которая завершилась третьим голов в ворота «Руха». Мяч забил Цитаишвили.

Затем началось невозможное. «Рух» в течении короткого времени отыграл все пропущенные мячи. Отличились Мартынюк и дубль сделал Федорчук. Но команда на этом не успокоилась и продолжала атаковать. Ворота «Черноморца» спасали перекладина и дважды голкипер.

Но и одесситы рук не опустили. Они продолжили бороться за победу и на 83 минуте Тлумак забил победный гол. «Черноморец» победил со четом 4:3.

Одесситы одержали тяжелейшую и долгожданную победу. Она позволила команде подняться в турнирной таблице сразу на три позиции вверх, покинуть зону вылета и занять 12 строку.

Составы команд в игре «Черноморец» — «Рух»

«Черноморец» — «Рух» Львов — 4:3 (2:0)

6 ноября 2021 года. Львов. 19−30. «Арена Львов». Без зрителей. 9 градусов. Искусственное освещение.

Арбитр — Дмитрий Панчишин (Харьков), ассистенты — Ярослав Трехлеб (Днепр) и Владимир Жарый (Павлоград), четвертый арбитр — Игорь Пасхал (Херсон). Делегат УАФ — Николай Кузнецов (Хмельницкий). Наблюдатель арбитража УАФ — Геннадий Коваленко (Киев).

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Биловар, Скорко, Кузык, Вачиберадзе (капитан) (Белошевский, 73), Михайленко (Кравченко, 89), Авагимян (Путря, 79), Исаенко (Тлумак, 73), Цитаишвили, Ванат (Бугвй, 79).

Запасные: Варакута, Брагару, Кадири, Долгов.

Тренер — Юрий Мороз.

«Рух»: Панькив, Лях (Бойчук, 40), Сыч, Карасюк, Федорчук, Билый, Альваренга (Де Розарио, 62), Мысык, Борячук (Рунич, 62), Таллес, Мартынюк (капитан).

Запасные: Бандура, Сапуга, Притула, Стаменкович, Кухарук, Гагун.

Тренер — Леонид Кучук.

Голы: Ванат (30), Авагимян (39), Цитаишвили (57), Тлумак (83) — Мартынюк (67), Федорчук (71, 79).

Не реализовал пенальти: Борячук (54, парирован).

Предупреждены: Кучерук (53), Ванат (64) — Сыч (40), Мысык (82).

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, как прошел для «Черноморца» 13 тур украинской Премьер-лиги. Команда хоть и закончила игру в ничью, ее положение в турнире в тот раз сильно ухудшилось.

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