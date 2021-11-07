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Одесскому художественному музею исполнилось 122 года: там много перемен

Одесскому художественному музею исполнилось 122 года: там много перемен

6 ноября 2021 года Одесскому национальному художественному музею исполнилось 122 года. 123-й год точно не будет скучным. Рассказываем, почему.

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Запущенный директором ОНХМ Александром Ройтбурдом, который умер в августе 2021 года, процесс изменений и модернизации музея продолжается.

Музей получил в этом году статус национального, стало известно, что ему передадут новое помещение для расширения архивных и выставочных фондов.

А главное здание музея, знаменитый Дворец Потоцких ждет капитальный ремонт.

Мы рады этому, но больше всего радуемся, что все эти 122 года вместе с нами вы — горожане, которые ежедневно поддерживают нас, помогают нам участвовать в формировании сообщества и развиваться. Жителям Одессы есть чем гордиться, ведь именно горожане 122 года назад собственноручно основали один из первых музеев в Украине,

— сказано в сообщении пресс-службы музея.

Что надо для присвоения музею имени Александра Ройтбурда

Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской области объявил о проведении общественного обсуждения присвоения нашему музею имени Александра Ройтбурда. Мы очень просим вас до 20 декабря отправить письмо на электронную почту cultura_region@odessa.gov.ua и рассказать о вашем отношении к этой идее. Будем благодарны, чтобы к обсуждению присоединились общественные организации.

За три года руководства музеем Александр Ройтбурд:

  • сделал Одесский художественный одним из самых посещаемых музеев страны;
  • коллекция пополнилась почти на 1000 экспонатов – это подарки современных художников, меценатов, коллекционеров, а также большая часть собственной коллекции Александра;
  • последний проект, который Ройтбурд успел воплотить в жизнь, стало обновление экспозиции современного искусства «ХХ-ХХІ: от двадцатых до двадцатых».

Таким образом, фокус экспозиции музея изменился с местной художественной школы на общеукраинский круг выдающихся художников.

Экскурсоводы художественного музея пройдут обучение в крутой арт-школе

А еще стало известно, что двое экскурсоводов музея получили возможность пройти курс Contemporary Art от онлайн-школы SKVOT.

На 11 онлайн-занятиях сотрудники музея узнают, как работает система искусства, как анализировать арт-объекты вокруг себя, разберутся, кто есть кто в этой сфере, и научатся организовывать квартирные выставки по всем правилам серьезных институций.

Так, на курсе, среди прочего объясняют, кто такой современный художник, зачем исследовать контекст и почему банан под скотчем это искусство, а фантастической красоты муралы нет.

В музее появились экспонаты, которые можно трогать

Еще одна новинка музей – появление копий известных скульптур, которые не только можно, но и нужно трогать. Ведь созданы они в первую очередь для незрячих людей.

Кроме самих скульптур появятся также тифлографические изображениях картин и информационные таблички с азбукой Брайля.

Ранее мы сообщали, что Одесский художественный музей начинает проект «Доступный музей на слух и ощупь», в рамках которого готовит экскурсии на языке жестов, делая посещение музея доступным для людей с нарушением слуха.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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