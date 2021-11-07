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В Одессе отец вез сына на мопеде, поехал на красный и попал вместе с ребенком в больницу

В Одессе отец вез сына на мопеде, поехал на красный и попал вместе с ребенком в больницу

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября на улице Екатерининской, угол Базарной.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

На пересечении улиц Екатериненской и Базарной 33-летний водитель двухколесного транспортного средства проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ford.

В результате аварии водителя мопеда и его 9-летнего сына, который был с ним, с телесными повреждениями доставили в медицинское больницу.

Обстоятельства случившегося на месте происшествия выясняла следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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