В Одессе отец вез сына на мопеде, поехал на красный и попал вместе с ребенком в больницу

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

На пересечении улиц Екатериненской и Базарной 33-летний водитель двухколесного транспортного средства проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Ford.

В результате аварии водителя мопеда и его 9-летнего сына, который был с ним, с телесными повреждениями доставили в медицинское больницу.

Обстоятельства случившегося на месте происшествия выясняла следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.