Новости Одессы и Одесской области

Фотовыставка в честь футбольного клуба из Одессы прошла в США

Фотовыставка в честь футбольного клуба из Одессы прошла в США

В Сакраменто состоялась выставка под названием «The SeaSters: An Exhibition of Strength and Hope». Мероприятие было организовано в честь Дня независимости Украины и стало платформой для демонстрации фотографий, рассказывающих истории женского футбольного клуба «SeaSters», который был основан в Одессе во время войны.

На выставке можно было увидеть как личные истории игроков, так и снимки, отражающие влияние войны на украинский спорт. Кроме того, были представлены уникальные творческие проекты, созданные командой. Об этом событии сообщила пресс-служба одесского клуба.

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Эта выставка была частью большого празднования Дня независимости Украины, организованного Ukrainian American House, и привлекла внимание нескольких сотен посетителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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