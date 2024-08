Фотовыставка в честь футбольного клуба из Одессы прошла в США

В Сакраменто состоялась выставка под названием «The SeaSters: An Exhibition of Strength and Hope». Мероприятие было организовано в честь Дня независимости Украины и стало платформой для демонстрации фотографий, рассказывающих истории женского футбольного клуба «SeaSters», который был основан в Одессе во время войны.

На выставке можно было увидеть как личные истории игроков, так и снимки, отражающие влияние войны на украинский спорт. Кроме того, были представлены уникальные творческие проекты, созданные командой. Об этом событии сообщила пресс-служба одесского клуба. Эта выставка была частью большого празднования Дня независимости Украины, организованного Ukrainian American House, и привлекла внимание нескольких сотен посетителей.