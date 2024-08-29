Новини Одеси та Одеської області

Фотовиставка на честь футбольного клубу з Одеси пройшла у США

Фотовиставка на честь футбольного клубу з Одеси пройшла у США

У Сакраменто відбулася виставка під назвою «The SeaSters: An Exhibition of Strength and Hope». Захід був організований на честь Дня незалежності України і став платформою для демонстрації фотографій, що розповідають історії жіночого футбольного клубу «SeaSters», який було засновано в Одесі під час війни.

На виставці можна було побачити як особисті історії гравчинь, так і знімки, що відображають вплив війни на український спорт. Крім того, були представлені унікальні творчі проєкти, створені командою. Про цю подію повідомила пресслужба одеського клубу.

виставка

Ця виставка була частиною великого святкування Дня незалежності України, організованого Ukrainian American House, і привернула увагу кількох сотень відвідувачів.

виставка
виставка

 

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