Фотовиставка на честь футбольного клубу з Одеси пройшла у США

На виставці можна було побачити як особисті історії гравчинь, так і знімки, що відображають вплив війни на український спорт. Крім того, були представлені унікальні творчі проєкти, створені командою. Про цю подію повідомила пресслужба одеського клубу.

Ця виставка була частиною великого святкування Дня незалежності України, організованого Ukrainian American House, і привернула увагу кількох сотень відвідувачів.