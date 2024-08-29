Вечером 29 августа Одессу атакуют баллистикой – прогремел мощный взрыв

Несколько минут назад одесситов предупредили об угрозе применения баллистики из Крыма и спустя буквально пару минут грянул взрыв.

В то же время Телеграм-каналы сообщают о наличии еще одной цели на Одессу или на область. Кроме того, замечена активность вражеской авиации в акватории Черного моря. Так что покидать укрытия еще рано.

«Угроза баллистики актуальна до отбоя», – предупреждает «Николаевский Ванёк».

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией. Подробности от военных станут известны позже.