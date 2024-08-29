Новости Одессы и Одесской области

Молния снова попала в церковь — это второй случай за два дня в Одесской области

Молния снова попала в церковь — это второй случай за два дня в Одесской области

В Одесской области в течение двух дней молния дважды поразила культовые сооружения. 27 августа произошел пожар в храме Свято-Иверского мужского монастыря в Одессе, а сегодня загорелась церковь в селе Прямобалка Болградского района.

По информации пресс-службы регионального управления ГСЧС, пожар в Прямобалке удалось локализовать на площади 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших. Вероятной причиной пожара стало попадание молнии.

Для ликвидации возгорания были привлечены три единицы техники и десять спасателей ГСЧС, а также помощь местных пожарных команд.

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