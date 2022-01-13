ДТЭК проверят, а ТЮЗ скандальной фирме не доверят: главные новости Одессы за 12 января

Какими знаковыми событиями ознаменовалась среда, 12 января 2022 года? «Одесская жизнь» освещала такие важные новости.

В Украине ограничили цены на ряд продуктов. Торговая надбавка в рознице не может быть выше 10% от оптовой цены.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проведет внеплановую проверку компании «ДТЭК Одесские электросети» и еще 12 операторов систем распределения электроэнергии по всей стране.

А Одессу снова накрыла волна ложных минирований. Так, с утра полиция проверяла информацию о минировании всех торговых центров города, а после обеда «водила хоровод» вокруг елки на Дерибасовской: ее тоже «заминировали».

Одесская облгосадминистрация отклонила предложение фирмы «Укрспецпроект», выигравшей накануне торги по выбору подрядчика для ремонта здания одесского Театра юного зрителя им. Ю. Олеши на улице Греческой. По всей видимости, областные чиновники решили не связываться с фирмой, нажившей себе дурную славу.

В 2022 году исследователи продолжат изучение обнаруженных в районе 6 километра мест массовых захоронений жертв сталинских политических репрессий.

В Одессе в середине зимы только начали устанавливать пункты обогрева.

Одесский «Центр-077» обнародовал видео проезда по городу колонны празднично украшенных трамваев во время ставшего традиционным рождественского парада. Авторы ролика надеются, что «жух Рождества, прокатившись сперва на троллейбусе, а после и на трамвае, останется с нами на весь 2022 год».

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