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В Одессе в середине зимы только начали устанавливать пункты обогрева

В Одессе в середине зимы только начали устанавливать пункты обогрева

Пока в городе будет всего одно место, где можно будет погреться в мороз – на Куликовом поле. Но обещают открыть подобные точки и в других районах.

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Перед этим на аппаратном совещании в Одесской областной государственной администрации заявляли, что пункты обогрева в Одессе области появятся лишь тогда, когда температура воздуха опустится до 10 градусов мороза.

Это при том, что в большинстве регионов Украины такие места открылись с самого начала зимы.

И вот только сегодня первый пункт обогрева начали разворачивать на Куликовом поле.

Традиционно его разворачивают волонтеры из благотворительной организации «Новая Жизнь».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что нынешней зимой, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов мороза, в Одесской области планируют открыть 333 пункта обогрева.

Напомним, в феврале прошлого года в Одессе загорелась палатка для обогрева, установленная на проспекте Глушко. Пожар случился из-за дымохода. В этот момент в пункте грелись пять человек.

В прошлом году, кстати, пункты обогрева также открыли лишь в середине января. Тогда погреться, помимо Куликова поля, можно было на поселке Котовского на углу улиц Марсельской и Жолио-Кюри, а также на Таирова на проспекте Академика Глушко, 32.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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