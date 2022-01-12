Новости Одессы и Одесской области

Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло?

Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проведет внеплановую проверку компании «ДТЭК Одесские электросети» и еще 12 операторов систем распределения электроэнергии по всей стране.
Соответствующее постановление приняли 11 января 2022 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Нацкомиссия проверит ДТЭК из-за множественных жалоб потребителей

Подписаться

По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики.

В НКРЭКУ отмечают, что среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители – нарушение облэнерго условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.

Помимо «ДТЭК Одесские электросети», Нацкомиссия также проверит компании «ДТЭК Днепровские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», АО «Укрзалiзниця», «Черниговоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

При этом в НКРЭКУ призывают лицензиатов соблюдать требования законодательства, регулирующего работу рынка электроэнергии.

Отметим, ООО «ДТЭК» входит в состав АО «SCM», 100% акций которого принадлежат известному украинскому олигарху Ринату Ахметову.

В чем обвиняют ДТЭК одесситы

Напомним, в конце 2021 года в Одессе прошло несколько акций протеста: так, жители жилкомплекса «Острова» перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского, а жильцы ЖК «Эталон» – улицу Малиновского.

По словам протестующих, они вынуждены платить за электроэнергию по тарифу для промышленных предприятий, который в 5 раз выше, чем тарифы для населения. А ДТЭК «Одесские энергосети» без конца находило причины, чтобы в домах ЖК и дальше действовал разорительный промышленный тариф.

По словам одесских общественников, такие ситуации возникают из-за того, что ДТЭК намеренно завышает технические требования для подключения домов к потребительским тарифам на свет, которые не могут выполнить ни заказчик и исполнитель строительства, ни ОСББ, ни местные органы самоуправления.

Ранее общественная организация «Cпільна мета» обратилась в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, требуя разобраться, почему во многих одесских новостройках жильцам приходится платить за электричество по промышленным тарифам.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что с 10 января 2022 года в Одессе возобновились плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.

Ранее стало известно, что несмотря на обещания энергетиков, жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы пришлось встречать Новый год без света.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить