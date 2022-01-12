Компанию «ДТЭК Одесские электросети» ждет внеплановая проверка – что произошло?

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) проведет внеплановую проверку компании «ДТЭК Одесские электросети» и еще 12 операторов систем распределения электроэнергии по всей стране. Соответствующее постановление приняли 11 января 2022 года, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Нацкомиссия проверит ДТЭК из-за множественных жалоб потребителей

По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики.

В НКРЭКУ отмечают, что среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители – нарушение облэнерго условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.

Помимо «ДТЭК Одесские электросети», Нацкомиссия также проверит компании «ДТЭК Днепровские электросети», «ДТЭК Киевские региональные электросети», «Полтаваоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», АО «Укрзалiзниця», «Черниговоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

При этом в НКРЭКУ призывают лицензиатов соблюдать требования законодательства, регулирующего работу рынка электроэнергии.

Отметим, ООО «ДТЭК» входит в состав АО «SCM», 100% акций которого принадлежат известному украинскому олигарху Ринату Ахметову.

В чем обвиняют ДТЭК одесситы

Напомним, в конце 2021 года в Одессе прошло несколько акций протеста: так, жители жилкомплекса «Острова» перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского, а жильцы ЖК «Эталон» – улицу Малиновского.

По словам протестующих, они вынуждены платить за электроэнергию по тарифу для промышленных предприятий, который в 5 раз выше, чем тарифы для населения. А ДТЭК «Одесские энергосети» без конца находило причины, чтобы в домах ЖК и дальше действовал разорительный промышленный тариф.

По словам одесских общественников, такие ситуации возникают из-за того, что ДТЭК намеренно завышает технические требования для подключения домов к потребительским тарифам на свет, которые не могут выполнить ни заказчик и исполнитель строительства, ни ОСББ, ни местные органы самоуправления.

Ранее общественная организация «Cпільна мета» обратилась в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, требуя разобраться, почему во многих одесских новостройках жильцам приходится платить за электричество по промышленным тарифам.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что с 10 января 2022 года в Одессе возобновились плановые отключения электроэнергии, ранее приостановленные на время новогодних праздников.

Ранее стало известно, что несмотря на обещания энергетиков, жителям нескольких улиц в частном секторе Суворовского района Одессы пришлось встречать Новый год без света.