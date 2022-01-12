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Скандального подрядчика «Укрспецпроект» не допустили к реставрации одесского ТЮЗа

Скандального подрядчика «Укрспецпроект» не допустили к реставрации одесского ТЮЗа

Одесская облгосадминистрация отклонила предложение фирмы «Укрспецпроект», выигравшей накануне торги по выбору подрядчика для ремонта здания одесского Театра юного зрителя им. Ю. Олеши на улице Греческой.
Ранее «Укрспецпроект» угодил в ряд скандалов, связанных с ремонтами одесских памятников архитектуры – домов Руссова и Либмана.

Скандальная фирма не будет реставрировать одесский ТЮЗ

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5 января 2022 года одесская компания «Укрспецпроект» выиграла тендер на ремонт фасада и кровли здания одесского ТЮЗа.

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По данным системы электронных закупок ProZorro, заказчик оценил работы в 11,58 млн грн, но «Укрспецпроект» согласился выполнить их за 10,19 млн грн.

Однако позже тендерный комитет «завернул» заявку компании. По всей видимости, областные чиновники решили не связываться с фирмой, нажившей себе дурную славу.

Напомним, ранее между Одесским горсоветом и компанией «Укрспецпроект» произошел разлад после череды громких скандалов, связанных с ремонтами домов Руссова и Либмана.

Так, после реставрации дома Руссова выяснилось, что во время работ подрядчик украл 5 млн грн, а из скульптуры на фасаде забыли вытащить пластиковую бутылку. «Ужастик по-одесски» впоследствии стал мемом и «прославил» подрядчика на всю страну.

скульптура на доме Руссова

Скульптура с бутылкой вместо лица стала мемом. Фото Евгения Сокольского

Но и это еще не все. В конце 2020 года горсовет разорвал контракт с «Укрспецпроектом», и в итоге дом Либмана всю зиму простоял без крыши, из-за чего там рухнул чердак.

Дом Либмана, ремонт крыши

Дом Либмана остался без крыши. Фото 8News

С тех пор «Укрспецпроекту» «не везет» с подрядами как от одесской мэрии, так и от ОГА – предложения компании регулярно отклоняют под разными предлогами.

Также стоит напомнить, что в отношении директора фирмы, бывшего народного депутата Руслана Тарпана завели уголовное производство – его подозревают в хищении миллионов бюджетных денег, а сам подозреваемы находится в бегах за пределами Украины.

Руслан Тарпан

Руслан Тарпан

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Кто займется реставрацией ТЮЗа в Одессе?

Таким образом, право заняться реставрацией ТЮЗа перешло к фирме «ДАКСС», запросившей за свои услуги 10,25 млн грн.

Компания «ДАКСС» зарегистрирована в Одессе 10 лет назад. Ее учредителями числятся Сергей Стефанов и Сергей Тригуб. Руководитель – Владимир Демченко. Уставный капитал – 2,1 млн грн. В 2021 году фирма активно сотрудничала с военными.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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