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Волна лжеминирований в Одессе: под угрозой взрыва оказалась «вторая главная» елка

Волна лжеминирований в Одессе: под угрозой взрыва оказалась «вторая главная» елка

Сегодня, 12 января, неведомые «шутники» снова не оставили без дела одесскую полицию, саперов и взрывотехников.

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Но мало того, что с утра правоохранители были вынуждены проверить все торговые центры города, так после обеда их ждал еще один «сюрприз»: хоровод вокруг «второй главной» елки – на Дерибасовской, но не в честь наступающего Старого Нового года, а с целью поиска взрывных устройств – да-да, даже новогоднюю нашу красавицу умудрились «заминировать».

Об этом сообщили в пресс-службе областного Главка Нацполиции, дополнив информацию соответствующими фото и видео.

Как сообщается, в полицию сообщили об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1, то есть там, где стоит одесская «вторая главная». На место тут же были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

в Одессе заминировали елку на Дерибасовской2

Специалисты тщательно обследовали всю близлежащую территорию, обошли вокруг елки и даже вовнутрь мега-игрушек заглянули, но, естественно, никакой бомбы не нашли. Так что тревога, как и в случаями с ТЦ, оказалась ложной.

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Как сообщала «Одесская жизнь», утром среды, 12 января, одесская полиция проверяла информацию о минировании всех торговых центров города. А вечером 11 января в очередной раз «минировали» аэропорт.

Стоит отметить, что в последнее время большинство угроз от анонимных «минеров» поступают не по телефону, а по электронной почте. Адреса, с которых приходят сообщения, зарегистрированы на анонимных иностранных почтовых серверах, поэтому выйти на их отправителей практически невозможно.

Еще новости о ложных минированиях только в 2022 году:

Фото и видео пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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