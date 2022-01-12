В Одессе продолжат исследовать места массовых расстрелов НКВД

В 2022 году исследователи продолжат изучение обнаруженных в районе 6 километра мест массовых захоронений жертв сталинских политических репрессий.
Информация об этом была озвучена на аппаратном совещании в Одесском горсовете.
Скоро специалисты рабочей группы направят об этом письмо мэру Одессы Геннадию Труханову. В этом году они планируют начать эксгумацию тел расстрелянных НКВДешниками людей и проведение криминалистических экспертиз.
Их основные цели:
- По возможности установить личности погибших;
- Определение места и причины смерти. Это необходимо, чтобы ответить на вопрос. Где расстреливали людей – непосредственно у ям, или в них жертв только хоронили.
Напомним, что в районе 6 километра Овидиопольской дороги исследователи обнаружили места массовых захоронений жертв сталинских политических репрессий. Сейчас обнаружено 32 так называемых «расстрельных ямы».
Предполагается, что там захоронены от 5000 до 15000 жертв НКВД.
В 2021 году исследователи определили границы захоронений, но эксгумацию тел не проводили. После проведения эксгумации удастся более точно установить число жертв расстрелов, возможно их личности, а также где они были расстреляны: возле самих ям или в другом месте, а здесь их только похоронили.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что городские власти Одессы планируют перезахоронение жертв политических репрессий 1937-1938 годов, чьи останки покоятся на пустыре на 6-м километре Овидиопольской дороги.
Также сообщалось, что одесский историк нашел документальные подтверждения проводившихся в районе 6 километра массовых расстрелов.
В дальнейшем в ходе исследовательских работ, проводившихся летом 2021 года, были обнаружены 32 «расстрельные ямы».
Еще новости Одессы на эту тему:
- Что происходит на месте раскопок мест расстрелов НКВД в Одессе, и что будет дальше
- В Одессе нашли тайные захоронения жертв сталинского режима
- Раскопки на месте массовых расстрелов в Одессе принесли первые результаты