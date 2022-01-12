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В Одессе продолжат исследовать места массовых расстрелов НКВД

В Одессе продолжат исследовать места массовых расстрелов НКВД

В 2022 году исследователи продолжат изучение обнаруженных в районе 6 километра мест массовых захоронений жертв сталинских политических репрессий.

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Информация об этом была озвучена на аппаратном совещании в Одесском горсовете.

Скоро специалисты рабочей группы направят об этом письмо мэру Одессы Геннадию Труханову. В этом году они планируют начать эксгумацию тел расстрелянных НКВДешниками людей и проведение криминалистических экспертиз.

Их основные цели:

  • По возможности установить личности погибших;
  • Определение места и причины смерти. Это необходимо, чтобы ответить на вопрос. Где расстреливали людей – непосредственно у ям, или в них жертв только хоронили.

Напомним, что в районе 6 километра Овидиопольской дороги исследователи обнаружили места массовых захоронений жертв сталинских политических репрессий. Сейчас обнаружено 32 так называемых «расстрельных ямы».

Предполагается, что там захоронены от 5000 до 15000 жертв НКВД.

В 2021 году исследователи определили границы захоронений, но эксгумацию тел не проводили. После проведения эксгумации удастся более точно установить число жертв расстрелов, возможно их личности, а также где они были расстреляны: возле самих ям или в другом месте, а здесь их только похоронили.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что городские власти Одессы планируют перезахоронение жертв политических репрессий 1937-1938 годов, чьи останки покоятся на пустыре на 6-м километре Овидиопольской дороги.

Также сообщалось, что одесский историк нашел документальные подтверждения проводившихся в районе 6 километра массовых расстрелов.

В дальнейшем в ходе исследовательских работ, проводившихся летом 2021 года, были обнаружены 32 «расстрельные ямы».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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