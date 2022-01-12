Парад трамваев в Одессе: обнародовано видео с «духом Рождества» (видео)

«Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы» («Центр-077») обнародовал видео проезда по городу колонны празднично украшенных трамваев во время ставшего традиционным рождественского парада.

Видео было опубликовано сегодня на YouTube-канале Центра.

«Зимние праздники, как говорится, «отгремели». Как в прямом, так и в переносном смысле. Однако Дух Рождества, прокатившись сперва на троллейбусе, а после и на трамвае, останется с нами на весь 2022 год»,

– сказано в комментарии к видео.

Авторы ролика надеются, что он немного согреет сердца зрителей приятными воспоминаниями.

Напомним, в день Рождества, 7 января, в Одессе прошел праздничный парад трамваев и электробусов. Городской транспорт был украшен праздничной иллюминацией, а в самих вагонах пели колядки.

Отметим, что ежегодный парад трамваев вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

А в день святого Николая, 19 декабря 2021 года, когда официально стартуют новогодние торжества, в Одессе состоялся парад троллейбусов. Помимо троллейбусов, в нем также задействовали и один электробус.

Фото Суспільне Одеса

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