В Украине ограничили цены на ряд продуктов: гречка и масло подешевеют?

Всего с список правительства попали 11 категорий продуктов питания. Торговая надбавка в рознице не может быть выше 10% от оптовой цены.
О ведении госрегулирования цен на некоторые продукты питания стало известно на заседании правительства 12 января 2022 года.
В список продовольствия, торговая надбавка на которое не может быть выше 10% , попали следующие товары:
- Гречневая крупа;
- Сахар-песок;
- Пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
- Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
- Подсолнечное масло;
- Куриные яйца категории С1;
- Птица (куриная тушка);
- Сливочное масло жирностью 72,5%.
В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта:
- хлеб ржано-пшеничный;
- батон.
Правительство пошло на такой шаг потому что в прошлом 2021 году на товары из этого списка цены значительно выросли.
Срок действия госрегулирования – до окончания действия карантина из-за коронавируса.