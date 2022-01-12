В Украине ограничили цены на ряд продуктов: гречка и масло подешевеют?

Всего с список правительства попали 11 категорий продуктов питания. Торговая надбавка в рознице не может быть выше 10% от оптовой цены.

О ведении госрегулирования цен на некоторые продукты питания стало известно на заседании правительства 12 января 2022 года.

В список продовольствия, торговая надбавка на которое не может быть выше 10% , попали следующие товары:

Гречневая крупа;

Сахар-песок;

Пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

Подсолнечное масло;

Куриные яйца категории С1;

Птица (куриная тушка);

Сливочное масло жирностью 72,5%.

В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта:

хлеб ржано-пшеничный;

батон.

Правительство пошло на такой шаг потому что в прошлом 2021 году на товары из этого списка цены значительно выросли.

Срок действия госрегулирования – до окончания действия карантина из-за коронавируса.