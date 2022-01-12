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В Украине ограничили цены на ряд продуктов: гречка и масло подешевеют?

В Украине ограничили цены на ряд продуктов: гречка и масло подешевеют?

Всего с список правительства попали 11 категорий продуктов питания. Торговая надбавка в рознице не может быть выше 10% от оптовой цены.

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О ведении госрегулирования цен на некоторые продукты питания стало известно на заседании правительства 12 января 2022 года.

В список продовольствия, торговая надбавка на которое не может быть выше 10% , попали следующие товары:

  • Гречневая крупа;
  • Сахар-песок;
  • Пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
  • Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
  • Подсолнечное масло;
  • Куриные яйца категории С1;
  • Птица (куриная тушка);
  • Сливочное масло жирностью 72,5%.

В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта:

  • хлеб ржано-пшеничный;
  • батон.

Правительство пошло на  такой шаг потому что в прошлом 2021 году на товары из этого списка цены значительно выросли.

Срок действия госрегулирования – до окончания действия карантина из-за коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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