День рождения шпильки и метания топора: праздники и события 13 июня

Праздники 13 июня

День швейной машины

Именно в этот день в 1790 году в Великобритании был получен патент на первую швейную машину. Это изобретение стало чрезвычайно важным для развития текстильной промышленности, а сама швейная машинка стала незаменимым помощником хозяек. Хотя с того времени швейные машины претерпели определенные изменения, однако до наших дней не утихают споры по поводу того, кто первым изобрел это устройство.

День рождения шпильки

Также 13 июня День рождения шпильки. Именно в этот день в 1825 году в США изобретатель Уолтер Гант получил патент на шпильку. Новацию сразу же приняли очень хорошо, да и сейчас ею пользуются как украшением, так и как застежкой.

Международный день метания топора

13 июня в Украине и мире празднуют день, посвященный соревнованиям по метанию топора. Это развлечение возникло среди лесорубов, но сегодня стало популярным видом спорта по всему миру.

Всемирный день софтбола

Софтбол – разновидность бейсбола, в который играют с большим мячом и на меньшем поле. Впервые этот вид спорта был изобретен в США в конце XIX века. С этого времени он распространился по всему миру.

Международный день менеджеров общественных ассоциаций

Этот праздник посвящен важной работе руководителей общественных ассоциаций, отвечающих за содержание и управление общего имущества. Они играют довольно важную роль в обеспечении бесперебойной работы таких объектов как кондоминиумы, кооперативы, таунхаузы, жилые комплексы.

Памятные даты 13 июня

1589 год – английские пираты под руководством Фрэнсиса Дрейка совершают морское нападение на Лиссабон;

1892 год – в Киеве запускают для пассажиров первый электрический трамвай;

1895 год – во Французской республике проходят первая в мире автомобильная гонка;

1919 год – возле с. Луквица (Прислоп) на Франковщине польский командант Подвысоцкий и польские воины без следствия и суда расстреливают государственного секретаря (министра) земельных дел ЗУНР Михаила Мартынца и 10 работников министерства, направлявшихся в Чехословакию;

1971 год – газета «Нью-Йорк Таймс» начинает публиковать документы Пентагона об истории вмешательства США во вьетнамскую войну;

1983 год – на рынок в США поступает первый серийный мобильный телефон, это было устройство под названием «Dynatac 8000x» производства компании «Motorola», весившее почти 800 г, а его длина составляла 33 см;

1983 год – американский космический зонд «Пионер-10» пересекает орбиту Нептуна и становится первым произведением человека, покидающего пределы Солнечной системы;

2000 год – президент Италии Карло Аделио Чампи помиловал 42-летнего турка Мехмета Али Агджу, который в 1981 году покушался на Папу Римского Иоанна Павла II;

2014 год – украинские войска освобождают город Мариуполь от пророссийских террористов.

Кто родился 13 июня