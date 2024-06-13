Сегодня – Вознесение Господне: приметы и запреты дня

Сегодня, 13 июня, православная церковь вспоминает мученицу Акилину Старшую (по новому стилю). А еще сегодня великий праздник – Вознесение Господне. В народе этот день получил название Акулина Гречишница.
Кого чтит церковь 13 июня
13 июня 2024 года православные отмечают Вознесение Господне. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого стиля, поскольку зависит от даты Пасхи и отмечается в 40-й день после нее. Праздник посвящен восшествию Иисуса Христа на небо спустя 40 дней после мученической смерти на кресте и чудесного Воскресения.
А еще 13 июня по новому календарному стилю (26 июня – по старому) – день памяти мученицы Акилины Старшей.
Акилина была родом из финикийского города Библа (ныне Ливан). Она жила в III веке, ее воспитали в христианской вере. Когда девочке было 12 лет, она рассказала подругам о Христе. Об этом донесли правителю, который велел позвать Акилину к нему. Лаской и уговорами ее пытались убедить отречься, но девочка исповедала свою веру перед судом и правителем Волусианом.
Тогда девочку передали в руки палачей. Но ночью к Акилине явился ангел – он исцелил ее и велел обличить Волусиана. Правитель, увидев девочку, испугался и велел ее казнить. Но Акилина умерла по дороге на эшафот.
Мощи Акилины перенесли в Константинополь – в храм, построенный в ее честь.
Церковный праздник 13 июня по старому стилю
13 июня по старому календарному стилю – день памяти апостола от 70-ти Ерма, Вознесение Господне.
У кого именины 13 июня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Яков.
По старому стилю именины у Бориса, Еремея, Кристины, Николая, Романа, Филиппа.
О чем говорят приметы на 13 июня
- Солнечный день выдался и много комаров – хорошая погода установится надолго;
- Огурцы еще не поспели – будут невкусными;
- Приснились родственники – нужно запомнить сон.
В народном календаре 13 июня – праздник Акулина Гречишница, который прозвали так потому, что сеяли гречку за неделю и спустя неделю после этого дня.
Что можно делать 13 июня
- В праздник Вознесения многие верующие идут в храм. Те, у кого нет такой возможности, могут помолиться дома.
- У святой Акилины просят исцеления от болезней, помощи в семейных проблемах, а также хорошего урожая гречихи.
- По народным обычаям в этот день готовят гречневую кашу или гречаники, на которые приглашают родственников.
Что нельзя делать 13 июня
- Сегодня, как и в другой день, церковь не одобряет ругань, сплетни, клевету, жадность, зависть, отчаяние, уныние.
- В великий праздник Вознесения также запрещается делать уборку, стирать, шить, заниматься тяжелой работой, плакать и печалиться, выбрасывать мусор и плевать на улице, отказывать в милостыне.
- Народные приметы дня не советуют работать в огороде и поле – это неблагоприятный день.