День народження шпильки та метання сокири: свята та події 13 червня

Свята 13 червня

День швейної машини

Саме в цей день у 1790 році у Великій Британії було отримано патент на першу швейну машину. Цей винахід став надзвичайно важливим для розвитку текстильної промисловості, а сама швейна машинка стала незамінним помічником господарок. Хоча з того часу швейні машини зазнали певних змін, проте до наших днів не вщухають суперечки з приводу того, хто першим винайшов цей пристрій.

День народження шпильки

Також 13 червня – День народження шпильки. Саме цього дня 1825 року у США винахідник Уолтер Гант отримав патент на шпильку. Новацію відразу ж прийняли дуже добре, та й зараз нею користуються як прикрасою, так і застібкою.

Міжнародний день метання сокири

13 червня в Україні та світі святкують день, присвячений змаганням з метання сокири. Ця розвага виникла серед лісорубів, але сьогодні стала популярним видом спорту у всьому світі.

Всесвітній день софтболу

Софтбол – різновид бейсболу, в який грають з великим м’ячем та на меншому полі. Вперше цей вид спорту було винайдено США наприкінці ХІХ століття. З цього часу він поширився у всьому світі.

Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій

Це свято присвячене важливій роботі керівників громадських асоціацій, які відповідають за утримання та управління спільного майна. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи таких об’єктів як кондомініуми, кооперативи, таунхаузи, житлові комплекси.

Пам’ятні дати 13 червня

1589 – англійські пірати під керівництвом Френсіса Дрейка здійснюють морський напад на Лісабон;

1892 рік – у Києві запускають для пасажирів перший електричний трамвай;

1895 рік – у Французькій республіці проходять перші у світі автомобільні перегони;

1919 рік – біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські воїни без слідства та суду розстрілюють державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували до Чехословаччини;

1971 рік – газета «Нью-Йорк Таймс» починає публікувати документи Пентагону про історію втручання США у в’єтнамську війну;

1983 рік – на ринок у США надходить перший серійний мобільний телефон, це був пристрій під назвою «Dynatac 8000x» виробництва компанії «Motorola», що важила майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 рік – американський космічний зонд «Піонер-10» перетинає орбіту Нептуна і стає першим твором людини, що залишає межі Сонячної системи;

2000 рік – президент Італії Карло Аделіо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 році робив замах на Папу Римського Іоанна Павла II;

2014 рік – українські війська звільняють місто Маріуполь від проросійських терористів.

Хто народився 13 червня