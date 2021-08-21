«Цветущий» фестиваль, орденоносный режиссер и наплыв туристов: главные новости Одессы за 20 августа

В пятницу, 20 августа 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких главных новостях Одессы и Одесской области.

Суд увеличил сумму залога до 6,8 млн грн депутату Одесского горсовета и директору строительной компании «Пик Строй» Марине Лозовенко – ее подозревают в соучастии в воровстве бюджетных денег в городе Николаеве.

На Тилигульском лимане, связанном с Черным морем каналом, массовый мор рыбы. Экологи объяснили его вмешательством человека в водообмен между морем и лиманом.

Коммунальщики нанесли новую разметку с велополосой на улице Среднефонтаской, вплоть до привокзальной площади. Таким образом непрерывный веломаршрут соединил жилмассив Таирова и железнодорожный вокзал.

V фестиваль «Акация Фест» – еще один творческий подарок городу Одесского академического театра музыкальной Одесский комедии им. М.Водяного – поразил в этом году многими волшебными неожиданностями.

Директор Одесской киностудии Андрей Осипов вручил орден «За заслуги» II степени 83-летнему одесскому режиссеру Виллену Новаку.

Накануне Дня Независимости Украина приобрела легендарный британский ледокол «Джеймс Кларк Росс». После оформления всех документов он уже под украинским флагом направится в свой новый порт приписки – Одессу.

Уже вечером пятницы, 20 августа, на трассе Е-95 Киев – Одесса наблюдались колоссальные пробки из-за большого наплыва желающих попасть на выходные в Одессу.

Фото Марии Котовой