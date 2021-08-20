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«Одесса, встречай гостей»: киевская трасса замерла в многокилометровых пробках (фото)

«Одесса, встречай гостей»: киевская трасса замерла в многокилометровых пробках (фото)

По состоянию на вечер пятницы, 20 августа, на трассе Е-95 Киев – Одесса наблюдаются колоссальные пробки из-за большого наплыва авто в сторону Одессы.

Об этом информируют очевидцы в соцсетях и Телеграм-каналах и публикуют сделанные на месте фото и видео.

Судя по фото, пробка на киевской трассе растянулась не на один километр.

«Вот такая нагрузка трассы Е-95 Киев – Одесса… Одесса, встречай гостей»,

– комментируют одни пользователи.

«Куда вы все? Одесса не резиновая»,

– недоумевают другие.

«Весь Киев едет в Одессу на выходные»,

– констатируют третьи.

пробка на киевской трассе2

В любом случае факт остается фактом: от недостатка туристов на предстоящих выходных Одесса страдать явно не будет.

пробка на киевской трассе3

Кстати, напомним, что в честь 30-летия Независимости Украины нас ждут аж четыре выходных – с 21 по 24 августа.

Фото с Телеграмм-каналов «Одесса INFO» и «Одесса как она есть»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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