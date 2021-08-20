V фестиваль «Акация Фест» — еще один творческий подарок городу Одесского академического театра музыкальной Одесский комедии им. М.Водяного (ОАТМК) — поразил в этом году многими волшебными неожиданностями.

Подумать только: зацветает «Белая акация» в августе, да еще в самом сердце города — Летнем театре Горсада.

Многое оказалось неожиданным — и совершенно новая подача этого подарка, и его насыщенная программа, которая длится от рассвета на Воронцовском маяке до заката, и тот дух города, который звучит в каждом такте, встречает вас на каждом шагу, навевает самое прекрасное настроение. Проще говоря, дарит людям праздник.

На торжественном открытии фестиваля директор-художественный руководитель ОАМТК заслуженный работник культуры Украины Елена Редько напомнила всем нам, что фестиваль посвящен, конечно же, прославившей город легендарной оперетте «Белая акация», песня из которой стали гимном Одессы. Елена Редько призвала всех собравшихся снова и снова, только в новом формате, окунуться в теплое одесское море творчества, в сам аромат белой акации, который (вот ведь чудо!), кажется и в самом деле пронесся сегодня над Горсадом.

Директор ИА «Центр Медиа» («Одесская жизнь» — информационный партнер фестиваля «Акация Фест») Виктория Кучурка на открытии фестиваля выразила слова благодарности от всех одесситов за то, что наша Музкомедия умеет делать главное — делать жизнь праздником, а сам фестиваль дает возможность прикоснуться к душе города у моря.

«Когда я пою о широком просторе…» — знаменитая ария из знаменитой оперетты И.Дунаевского, гимн города пронесся над одесским Горсадом. Фестиваль стартовал!

Что ни шаг — фотозона, к ним сразу же выстраиваются очереди. Здесь же — сразу две художественные выставки, объединенные Одессой, морем и, конечно же, опереттой «Белая акация». Это работы одесских художников, участников международного арт-фестиваля «Белая акация-2021» и юных читателей одесских детских библиотек — участников детского конкурса «Каждый может себя испытать». Награждение победителей этого конкурса — еще одна страничка фестиваля «Акация Фест».

А на сцене Летнего театра уже восхищают своими талантами одесские дети. Танцы и песни. чтение стихов и театральные сценки. Все эти юные дарования — участники детских вокальных и хореографических коллективов, питомцы студии «Театральная продленка» ОАТМК.

Девиз «Акации Фест» «Ты — в сердце моем!» наполнил души гостей фестиваля новым звучанием. Благодарные зрители от души аплодировали и кричали «Браво!», а малышам было не усидеть: они подходили к сцене, подпевали, подтанцовывали. Праздник ведь общий — один на всех!

Фото Марии Котовой