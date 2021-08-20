Скоро в Одессу придет первый в Украине ледокол: подробности

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Сделку с собственниками судна в Великобритании заключили 19 августа 2021 года.

Сейчас ледокол «Джеймс Кларк Росс» базируется в Дании. После оформления всех документов он уже под украинским флагом направится в свой новый порт приписки – Одессу.

Прибытие ожидается в начале осени этого года.

Для Украины приобретение «Джеймс Кларк Росс» открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, и это значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​«Фарадей» – сейчас нашу «Академик Вернадский» – в 1996 году,

– отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В течение последних 30 лет ледокол «Джеймс Кларк Росс» выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется. Мы будем скучать по этим судном, но я рада, что наши коллеги-исследователи используют его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем,

– отметила директор Британской антарктической службы проф. Дэйм Джейн Фрэнсис.

Построенный компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году, «Джеймс Кларк Росс»:

Принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана. Полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля.

На судне применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно.

Исследования поверхности в Арктике на «Джеймс Кларк Росси» дало новые данные о масштабах и влиянии изменения климата на этот полярный регион, где окружающей среды меняются быстрее всего на планете.

Поэтому, став новым приобретением для Украины, ледокол открывает целое окно новых возможностей для НАНЦ:

в океанографических исследованиях

изучении изменения климата в полярных регионах.

Важно, что приобретение судна произошел накануне Конференции по изменению климата ООН (COP26), которая запланирована на ноябрь этого года. Во время мероприятия представители каждой страны-подписанта Рамочной конвенции ООН по изменению климата обсудят совместные действия.

Напомним, что это уже второй раз Великобритания передает свои исследовательские активы украинским коллегам.

Четверть века назад – 6 февраля 1996 года – британская база «Фарадей» стала Украинская станцией «Академик Вернадский», и сейчас там работает уже 26-я Украинская антарктическая экспедиция.

Во время празднования 25-й годовщины «Вернадского» Президент Владимир Зеленский поручил восстановить украинский научно-исследовательский флот в Антарктике, и вот – это по-настоящему историческое событие для украинской науки наконец состоялась.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала. что в Украине появится собственный ледокол и разбиралась, что это будет за судно и зачем оно стране