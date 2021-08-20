Новости Одессы и Одесской области

Скоро в Одессу придет первый в Украине ледокол: подробности

Скоро в Одессу придет первый в Украине ледокол: подробности

Накануне Дня Независимости Украина приобрела легендарный британский ледокол «Джеймс Кларк Росс».

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Сделку с собственниками судна в Великобритании заключили 19 августа 2021 года.

Сейчас ледокол «Джеймс Кларк Росс» базируется в Дании. После оформления всех документов он уже под украинским флагом направится в свой новый порт приписки – Одессу.

Прибытие ожидается в начале осени этого года.

Для Украины приобретение «Джеймс Кларк Росс» открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет в Украине не было собственного ледокола для антарктических исследований, и это значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике. А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию ​​«Фарадей» – сейчас нашу «Академик Вернадский» – в 1996 году,

– отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В течение последних 30 лет ледокол «Джеймс Кларк Росс» выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется. Мы будем скучать по этим судном, но я рада, что наши коллеги-исследователи используют его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем,

– отметила директор Британской антарктической службы проф. Дэйм Джейн Фрэнсис.

Построенный компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году, «Джеймс Кларк Росс»:

  • Принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана. Полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля.
  • На судне применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно.
  • Исследования поверхности в Арктике на «Джеймс Кларк Росси» дало новые данные о масштабах и влиянии изменения климата на этот полярный регион, где окружающей среды меняются быстрее всего на планете.

Поэтому, став новым приобретением для Украины, ледокол открывает целое окно новых возможностей для НАНЦ:

  • в океанографических исследованиях
  • изучении изменения климата в полярных регионах.

Важно, что приобретение судна произошел накануне Конференции по изменению климата ООН (COP26), которая запланирована на ноябрь этого года. Во время мероприятия представители каждой страны-подписанта Рамочной конвенции ООН по изменению климата обсудят совместные действия.

Напомним, что это уже второй раз Великобритания передает свои исследовательские активы украинским коллегам.

Четверть века назад – 6 февраля 1996 года – британская база «Фарадей» стала Украинская станцией «Академик Вернадский», и сейчас там работает уже 26-я Украинская антарктическая экспедиция.

Во время празднования 25-й годовщины «Вернадского» Президент Владимир Зеленский поручил восстановить украинский научно-исследовательский флот в Антарктике, и вот – это по-настоящему историческое событие для украинской науки наконец состоялась.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала. что в Украине появится собственный ледокол и разбиралась, что это будет за судно и зачем оно стране

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить