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Суд увеличил залог одесскому депутату: торгуются как на базаре

Суд увеличил залог одесскому депутату: торгуются как на базаре

Марина Лозовенко – депутат Одесского горсовета и директор строительной компании «Пик Строй». Ее подозревают в соучастии в воровстве бюджетных денег в городе Николаеве. Сначала депутата задержали, а потом выпустили под залог в 1,4 млн. грн. Теперь суд увеличил сумму залога до 6,8 млн. грн.

Если Марина Лозовенко не доплатит 5 млн. 400 тыс. грн, то вновь очутится в СИЗО.

Ранее Марину Лозовенко задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Ее подозревают в участии в коррупционной схеме и присвоении 26,8 млн. грн. бюджетных средств во время реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Но в следственном изоляторе депутат и бизнесмен провела всего одну ночь. Затем она заплатила залог в 1 млн. 400 тыс. грн. и ее перевели под домашний арест.

В Одесском городском совете марина Лозовенко представляет фракцию мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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