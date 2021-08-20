Одесские экологи бьют тревогу: массовый мор рыбы угрожает курорту

На Тилигульском лимане, связанном с Черным морем каналом, массовый мор рыбы. Экологи объяснили его вмешательством человека в водообмен между морем и лиманом.

Сейчас на канале, соединяющем Тильгуль с Черным морем строят дамбу. Перед этим на канале закрыли шлюзы, прекратив водообмен между водоемами.

По мнению экологов Вадима Балинского и Ивана Русева, это и стало причиной массовой гибели рыбы в Тилигульском лимане.

Со слов представителя частной компании Южспецмонтаж Ивана Мунтяну, которая имеет договор с Тилигульским региональным ландшафтным парком, приехал замдиректора этого парка, Роман Иванович и сказал закрыть шлюзы. Как-то странно все звучит… а где утвержденный режим работы канала, а где аргументированный наказ директора парка на опускание шлюзов? И кто будет отвечать за тонны погибшей рыбы?

– возмущается Иван Русев.

Заморенная рыба массово гниет. В результате под угрозой оказался курорт в Коблево (Николаевская область). Дело в том, что канал открывается прям в пляжную зону.

Владислав Балинский пояснил причины случившегося:

Ряд депутатов областного совета пытались организовать тут очередной пункт для организации браконьерства в промышленных масштабах. И изначально проектировали канал таким образом, чтобы можно было устанавливать искусственные заграждения – так называемы горды. Чтобы с их помощью ловить рыбу.

Также эколог утверждает, что сам канал был построен некачественно. Теперь приходится переделывать недоработки, а для этого перекрывать канал. И в результате имеем замор рыбы:

При строительстве своровали много средств и теперь вынуждены переделывать, потому что сайдинговые укрепления, которыми отгораживали берег, оказалось, что они не выносят местных штормов. Сейчас работает техника и подготавливает территорию для сооружения бетонных стен вместо сайдинга. И мы видим теперь, что следствием воровства бюджетных денег становятся такие заморные процессы.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала о море рыбы на Хаджибеевском лимане: В Одесской области произошел мор рыбы: какую рыбу лучше пока не покупать

Фото Ивана Русева, видео Владислава Балинского